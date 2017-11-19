Технологии пропаганды Кремля

Руководство все большего числа государств в мире прибегает к практике манипулирования в социальных сетях и подавления инакомыслия в интернете по образцу того, как это происходит в России и Китае. Об этом говорится в исследовании международной неправительственной правозащитной организации Freedom House, посвященном состоянию свободы слова в интернете, обнародованном 14 ноября. В исследовании также отмечается, что в последнее время активизировались так называемые «фабрики троллей». Организации, которые пишут комментарии в соцсетях по заданию правительственных структур России, работают в 30 странах. Самыми известными троллями считаются «ольгинские». Они являются частью российской пропагандистской машины, которая, как выясняется, имеет свою давнюю историю.

«Более 150 тысяч базирующихся в России интернет-ячеек, которые ранее были сосредоточены на таких темах, как украинский конфликт, за несколько дней до голосования (на референдуме в Великобритании) в прошлом году переключили внимание на Brexit», ‒ написала в среду британская газета Times.

«Россия поддерживала Brexit фальшивыми сообщениями через Twitter», ‒ сообщает Guardian.

Британская пресса выносит на первые полосы утверждение, что Россия пыталась способствовать тем силам, которые агитировали за выход из Европейского союза на референдуме в июне 2016 года.

В то время, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляет, что Россия проводит подрывную деятельность против западных стран, исследователи обнаруживают доказательства попыток манипулировать настроениями избирателей с помощью социальных медиа в интернете.

Органы влияния

Великобритания – одна из ряда западных стран, которые выяснили, что стали объектом информационной войны. В мае 2017 года во время визита президента России Владимира Путина во Францию только что избранному в то время французскому президенту Эммануэлю Макрону журналисты российских СМИ Russia Tоday и Sputnik задали вопрос: почему их не пустили в предвыборный штаб Макрона? Ответ был краткий и жесткий: «Если кто-то распространяет клевету, то это уже не журналисты. Russia Today и Sputnik распространяли ложную информацию и клевету», ‒ заявил Макрон. Он отметил, что сотрудники этих СМИ «вели себя как органы влияния», а не как журналисты.

Государственные СМИ в России ‒ это средства воздействия и пропаганды. Они смешивают правду и ложь, а иногда и просто создают фальшивую информацию

В последнее время официальные и государственные СМИ в России ‒ это средства воздействия и пропаганды. Они смешивают правду и ложь, а иногда и просто создают фальшивую информацию, как об этом рассказывает российская служба ВВС в репортаже о том, как российские пропагандисты снимают антиукраинские ролики в помещении бывшей культурной платформы «Изоляция» в Донецке. Но зритель верит. Тем более, что за очевидной ложью не следует никаких опровержений и извинений.

Нынешняя российская власть в этом смысле вовсе не изобрела ничего нового, говорит российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Если нет этой лжи, то нет морального или любого другого обоснования существования этого режима. Поэтому, в последние сто лет Советский Союз основан на лжи. И как только стало понятно, что это ложь, этот режим, собственно говоря, и распался. Как только Горбачев имел неосторожность объявить гласность, да, собственно, стало понятно, что нас ‒ три поколения ‒ держали за идиотов, а мы это в той или иной степени принимали за чистую монету», ‒ говорит политолог.

Невыученные уроки

Конфликт с Украиной стал триггером для запуска пропагандистской машины России

Несмотря на пройденные уроки перестройки и гласности, россияне в большинстве своем верят тому, чем их «кормит» телевизор. А спрос, как известно, рождает предложение. В этом смысле конфликт с Украиной стал триггером для запуска пропагандистской машины, считает российский политик Владимир Милов.

«Что касается пропаганды, здесь есть две части одной истории. Она эффективна в следующем. Уже четыре года почти прошло, как начался весь этот кошмар с Украиной, российской агрессией, и они очень эффективно сработали на то, чтобы население включилось в систему распознавания «свой-чужой». То есть мы в какой-то беде, какая-то очень тяжелая геополитическая ситуация, и сейчас, как они говорят, не время выяснять внутренние отношения, а надо сплотиться. Знаете, вот это сработало. То есть такая черно-белая бинарная система координат работает, хотя люди там не очень интересуются, не хотят разбираться, но вот это «свой-чужой» у них работает, и даже какой-то сюжет показывают по телевизору об оппозиции, как она просто общается с иностранцами ‒ и вот уже начинает это подозрения вызвать. Хотя перед этим показали сюжет, как Путин общается с иностранцами, и ничего, это считается нормальным», ‒ отметил Милов.

Отвлечь внимание

Войну в Украине и в Сирии российская пропагандистская машина использовала для отвлечения внимания от проблем внутри страны. Впрочем, по мнению Владимира Милова, эти темы уже набили оскомину и люди постепенно осознают, что реальность далека от слов власти.

Россиянам уже неинтересно слушать о Сирии, Украине, Трампе, ЕС, но власть не делает шагов в сторону реального обсуждения, а навязывает какую-то лапшу на уши, типа «жизнь налаживается», хотя все видят, что это не так

«Хорошая новость в том, что вообще интерес к внешнеполитическим сюжетам очень сильно упал. То есть даже вот лояльные Кремлю центры изучения общественного мнения показывают, что там здоровые 70 процентов вообще всем этим не интересуются, и это судьба такого достаточно узкого сегмента общества, который традиционно всегда был заточен на эти геополитические игрища. Огромный разрыв между реальными потребностями людей: то есть люди больше хотят говорить о том, как выходить из кризиса, как сделать так, чтобы зарплаты, пенсии, покупательная способность начали расти. Но власть не хочет об этом говорить, она все время говорит о вот этом внешнеполитическом порядке. Я вижу, что людей это массово раздражает, то есть они хотели бы сменить тему. Уже неинтересно слушать о Сирии, об Украине, о Трампе, о Евросоюзе. Но власть не делает шагов в сторону реального обсуждения чего-то, она навязывает какую-то лапшу на уши, типа «жизнь налаживается», хотя все видят, что это не так», ‒ говорит Владимир Милов.

Эффективный телевизор

Мем «Россия встает с колен» был навязан гражданам телевизором. И пока еще работает. Хотя уже не так эффективно, как еще пару лет назад. Людей по-прежнему пытаются убедить в праве сильного, считает российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Мы поднялись с колен. Почему поднялись с колен? Потому что мы нарушили международные законы. По международным законам, территория Крыма принадлежит Украине, а мы – сильные, мы эти законы нарушили, значит, мы сами устанавливаем себе реперные точки. Мы не чужими, навязанными нам пользуемся, а строим свой закон, который, по сути, беззаконный. Вот это чистое виртуальное удовольствие, оно перевешивает материальное разочарование в течение какого-то времени. То есть я хочу сказать, что пропаганда ‒ это базовая опорная черта таких режимов, как у Путина», ‒ отмечает Орешкин.

Богатые пропагандисты

В СССР тоже были свои пропагандисты, но если бы вы поговорили с ними за пределами телеэкрана, то они бы рассказали анекдоты о власти, той самой, которую хвалили с экранов телевизоров или в газетных передовицах. На вопрос, чем отличается от той нынешняя ситуация, отвечает Владимир Милов.

«В советское время, конечно же, не было таких невероятных масштабов коррупции. То есть вы должны понимать, что все эти пропагандисты ‒ это очень богатые люди, которые не только обогатились вот на выполнении этой грязной пропагандистской работы, но они все это немедленно потеряют и превратятся в тыкву, если у нас будет какая-то другая информационная среда, открытая дискуссия, и вся эта пропаганда просто не прокатит. Поэтому они еще шкуру свою защищают. Они защищают этот домик в Жаворонках с коровой и кабанчиком, они защищают свои виллы, они защищают свои реально многомиллионные доходы. Там речь идет о таких деньгах, что многим людям даже сложно себе представить. И вот это от советского времени сильно отличается. То есть они много украли, много получили доходов от государства и всяких государственных монополий, они жируют за счет этой системы, для них это вопрос шкурных интересов. И я думаю, там моральные аспекты уходят на второй план, и они, конечно, будут все это награбленное богатство защищать», ‒ заявил Милов.

Убедительность не нужна

Стоит отметить, что в отличие от советских времен, кремлевские пропагандисты не пытаются никого особенно убедить в правильности или правдивости российской позиции.

«Я думаю, что фальшивки не должны быть очень убедительными. Все, что нужно – это несколько популярных новостных узлов... чтобы запустить заголовок о видео с украинской крайней правой группой, как сообщается, «угрозой», – говорит сотрудник сайта расследователей Bellingcat Арик Толер.

Огромное большинство людей, по его словам, только посмотрят на заголовки, и не увидят, какой под ними вред скрывается.