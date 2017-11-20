На прошлой недели прокремлевские СМИ распространяли фейки о Европе и о войне в Украине, говорится в обзоре дезинформации от рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

«Демонизация Европы» – так работу прокремлевских СМИ называют авторы обзора. Они приводят примеры «исторических вымыслов» о Европе: «От ошеломляюще большого количества жертв коммунистических режимов отмахнулись, как от «цифр, взятых с потолка».

Также утверждалось, что Грузия присоединилась к России по доброй воле в 1801 году, хотя фактически она аннексирована и отобрана у (существовавшего в то время) Картли-Кахетинского царства. В этом контексте мы не можем не вспомнить о другом совсем недавнем случае аннексии», – говорится в отчете.

А российский «Первый канал» потребовал, чтобы ЕС компенсировал России геноцид во время Второй мировой войны – в связи с тем, что европейские войска вторглись в СССР и убили миллионы людей».

«Они игнорируют вклад союзных европейских сил в разгроме фашизма, а также игнорируют тот факт, что ЕС был основан после Второй мировой войны», – отмечают авторы.

На телеканале «Россия 1» утверждали, что массовый голод в СССР, известный в Украине как Голодомор, был спровоцирован Европой. На самом же деле, голод был результатом политики Сталина, которую мировые резолюции признали преступлением против человечности.

«Мы также увидели «официальную отшлифовку» истории России, с заявлением, что именно советские солдаты спасли 50 тысяч болгарских евреев от депортации в нацистскую Германию во время Второй мировой войны. На самом деле, это было сделано объединенными усилиями болгарского народа, православной церкви и болгарских лидеров», – говорится в отчете.

Дезинформация об Украине

И снова Украина. Среди примеров дезинформации авторы пишут о таких: одна история рассказывала, что в результате обстрела силовиков погиб ребенок в Донецке.

«Но, на самом деле, согласно информации местных властей Донецка, трагическая гибель мальчика произошла из-за разрыва мины. Об этом также сообщила СММ ОБСЕ в Украине, следившая за информацией и сделавшая те же выводы, что и местные власти», – говорится в обзоре.

Российские федеральные каналы обвинили СММ в том, что она действовала не независимо. «На популярном телешоу заявили о том, что независимая наблюдательная миссия получает инструкции от Западной Европы о том, что сообщать. В подтверждение обвинений не было представлено никаких доказательств», – говорится в отчете.

Российский телеканал «Рен ТВ» сделал свой вклад в обсуждение идеи миротворческой миссии в Украине, заявив, что это приведет к геноциду.

Термин «геноцид» регулярно используется в прокремлевских материалах – для внушения страха

«Как мы уже неоднократно отмечали, термин «геноцид» регулярно используется в прокремлевских материалах дезинформационного характера для внушения страха, как правило, без какой-либо связи с действительным актом геноцида», – говорят авторы рабочей группы.

Также украинских военных обвинили в том, что они якобы совершили набег на греко-католический монастырь в поисках призывников. Это обвинение опровергла украинская церковь, об этом журналисты Радіо Свобода писали в рубрике «Деза».

«Без какой-либо явной иронии, Россия была признана гарантом безопасности в Украине. Наблюдая за тем, как Россия незаконно присоединила к себе часть Украины и поддерживает сепаратистов на востоке страны, мы считаем, что это заявление требует дополнительных объяснений», – добавляют авторы обзора.

Главной дезинформацией прошлой недели называют то, что Министерство обороны России использовало изображение из компьютерной игры как «неопровержимое доказательство» того, что США поддерживают группировку «Исламское государство».

Еженедельно «Обзор дезинформации» публикует актуальные материалы ‒ примеры того, как прокремлевская дезинформация подается в международных СМИ, а также готовит новости и аналитику на эту тему. Основное внимание в «Обзоре» уделяют ключевым тезисам, которые транслируют международные СМИ и которые признаны предвзятыми или искажающими факты и/или распространяющими прокремлевскую позицию. Это не значит, что упомянутое СМИ связано с Кремлем, придерживается прокремлевской позиции или намеренно хочет дезинформировать. Аналитическая pабочая группа по стратегическим коммуникациям East Stratcom создана верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в 2015 году в ответ на просьбу глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России».

«Обзор дезинформации» ‒ это компиляция материалов, полученных от многочисленных членов сети, созданной Аналитической рабочей группой по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force), он не представляет официальную позицию ЕС. Новостные статьи основаны на сделанном экспертами East StratCom Task Force анализе, информация и высказанные в них мысли не могут рассматриваться как официальная позиция ЕС.