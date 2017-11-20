Скоро будет четыре года, как Крым живет в «сумеречной зоне», но признавать полуостров российским никто в мировом сообществе не собирается – даже страны-союзники России. Давление на Россию не ослабевает, а лишь усиливается. Конечно, крымские ура-патриоты закидают меня камнями, но смею предположить, что в Кремле уже сильно сожалеют о провернутой афере с Крымом. Уж слишком им тяжело стало жить с такой ношей.

Пророссийские крымчане, доверившись действующему режиму в Кремле, обрекли себя на жизнь не только в «сумеречной зоне», но еще и в большой нестабильности. Казалось бы, незыблемый режим обещал им все права – как полноценным россиянам. Но оказалось, что даже Сбербанк России не хочет иметь ничего общего с Крымом.

Сегодня некоторые российские оппозиционеры, например, Явлинский, открыто заявляют, что в случае победы на президентских выборах в России вернут Крым Украине. То есть крымчане живут в положении «могут не вернуть, а могут и вернуть». И где гарантия, что если не на этих, то на следующих выборах в России не победит именно такой кандидат? А я вам скажу, что нет никакой гарантии. Более того, нет никакой уверенности, что даже нынешние российские власти завтра не скажут, что «это была большая ошибка, мы возвращаем Крым».

Время проходит, но ситуация в Крыму и вокруг Крыма не становится стабильной – наоборот, все более напряженной. Последняя истерика «команды победителей» о врагах в Крыму – тому подтверждение.

«Команда победителей», состоящая из мировых изгоев, пытается как-то доказать, что статус полуострова – легальный. Вот только никак это не удается. Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров рассказал, что интересовался вопросом установления сотрудничества Крыма с нероссийскими регионами.

«Мне ответили в Управлении внешних связей и протокола российского правительства Крыма, что за три последних года им удалось установить сотрудничество лишь с Абхазией», – сообщил правозащитник.

Сумрак лишь плотнее становится в Крыму, все больше злобы, больше душевного смятения

«В настоящее время Советом министров Республики Крым заключено Соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», – говорится в ответе, который получил Джеппаров.

Получается, что за три года крымской «команде победителей» удалось заключить соглашение лишь с еще одной «сумеречной зоной» – непризнанной республикой Абхазией. В таком случае, для развития подобного сотрудничества у крымских властей есть большой потенциал: Республика Приднестровье, Республика Западное Папуа, Нагорный Карабах…

В общем-то, грустно это все. Некогда райский уголок – полуостров Крым – вдруг стал «зоной сумрака». Все большее беспокойство развивается в душах крымчан, все больше сожалений и раскаяний. Но сумрак лишь плотнее становится в Крыму, все больше злобы, все больше душевного смятения. И то ли еще будет…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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