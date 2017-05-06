Аксенов считает, что в Крыму развивают культуру крымских татар, празднуя Хыдырлез

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что мероприятия в честь праздника Хыдырлез в Крыму «направлены на поддержку и развитие национальной культуры, сохранение самобытных традиций и обычаев крымскотатарского народа». Об этом Аксенов написал 6 мая в Фейсбуке, комментируя прошедшие мероприятия на полуострове.

По его словам, мероприятия в честь праздника Хыдырлез также направлены «на укрепление мира и межнационального согласия» в регионе.

Хыдырлез – один из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке длилось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции.

После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в празднованиях крымского Хыдырлеза. Воздержаться от таких празднований они также призывали и своих соотечественников на полуострове. Сообщалось, что в этом году Хыдырлез будут праздновать «под патронатом» российского главы Крыма Сергея Аксенова.

Утром 6 мая председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в Крыму для обеспечения массовости на празднике Хыдырлез подконтрольные Кремлю власти полуострова свозят на мероприятие учеников местных школ.