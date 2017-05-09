На центральной площади Евпатории прошел парад ко Дню победы

На Театральной площади в Евпатории 9 мая провели парад, приуроченный к российскому празднику День победы. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Москве администрации города.

«Под звуки военного марша на площадь внесли государственный флаг Российской Федерации и копию «Знамени Победы». Начальник Евпаторийского гарнизона Алексей Баглаенко поздравил всех с праздником и отдал команду на прохождение войск торжественным маршем», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, после парада прошла акция «Бессмертный полк».

Ранее сообщалось, что военные парады прошли в Симферополе и Севастополе. А в Феодосии провели панихиду по погибшим во времена Второй мировой войны.

В России «Бессмертный полк» – это шествие с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Акция начиналась как общественная инициатива, но в течение последних нескольких лет получила более официальное содержание.

Сейчас организацией акции занимается прокремлевский Общероссийский народный фронт, начали появляться сообщения о том, что не все участники мероприятия приходят на него добровольно. Портреты для участия в акции в России можно приобрести в магазинах, то есть речь идет уже не о чествовании родственников, а о почете любых участников той войны.

Россия также способствует организации акции «Бессмертный полк» в некоторых странах бывшего СССР.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.