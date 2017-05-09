В Керчи прошел парад с участием военной техники

В Керчи 9 мая прошел парад, приуроченный к российскому празднику День победы. В нем приняли участие 900 военных и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

По улицам Керчи проехали машины «Тайфун» для перевозки личного состава, бронетранспортеры БТР-80, минометная техника, гаубицы «Д-30» и «МСТА-Б», а также боевые машины «ГРАД-М». Замыкал парадный строй боевой техники зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Ранее сообщалось, что военные парады прошли в Симферополе и Севастополе. А в Феодосии провели панихиду по погибшим во времена Второй мировой войны.

В России 9 мая отмечают День победы, этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Эту памятную дату Верховная Рада Украины установила 9 апреля 2015 года в рамках реализации политики декоммунизации.