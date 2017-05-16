Аксенов направил Гоцанюка в Керчь разбираться с карьером возле городища Артезиан

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру крымского правительства Юрию Гоцанюку выехать в Керчь и «лично разобраться в ситуации вокруг античного городища Артезиан». Об этом сообщает 16 мая «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

«Рабочая группа уже есть. Юрий Михайлович Гоцанюк выедет на место сам, посмотрит. Ничего в ущерб экологии или историческим объектам делаться не будет», – сказал Аксенов.

Накануне стало известно, что крымский госкомитет по охране культурного наследия не давал согласия на разработку карьера возле античного городища, о чем ранее заявил замминистра экологии Крыма Алексей Яценко.

Подконтрольная Кремлю заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская назвала добычу песка в античном городище Артезиан (Ленинский район) «геологическим изучением».

Накануне в Восточно-Крымский историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушаются античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.