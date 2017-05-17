В Евпатории в июне пройдет форум туристических маршрутов – Минкурортов Крыма

В Евпатории 9 и 10 июня пройдет форум туристических маршрутов и экскурсионных программ. Об этом 17 мая сообщил российский министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

«Форум будет посвящен развитию этнографического туризма в Крыму. Тематика выбрана не случайно: мы приурочили его проведение к открытию турмаршрута «Малый Иерусалим», который как раз в эти дни в этом году празднует свое десятилетие. «Малый Иерусалим» – это история и архитектура, религия и толерантность, народные промыслы и ремесла», – сказал Cергей Стрельбицкий.

Он отметил, что благодаря этому турпродукту Евпаторию стали воспринимать «не только как детскую здравницу, но и как туристический регион и позиционировать его как перспективный центр развития туризма».

По информации пресс-службы подконтрольного России министерства курортов и туризма Крыма, программа форума предусматривает проведение выставок, мастер-классов, знакомств с культурой народов, живущих на полуострове.

Накануне глава подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий признал, что крымским отелям «тяжело конкурировать с демпингующими турецкими отелями».

В период майских праздников средняя загрузка крымских отелей, по данным Минкурортов Крыма, составила 33,3%. При этом на Ялту пришлось 47,5% туристов от общего количества отдохнувших, в то время как в Евпатории побывали 19%, а в Саках 8% от общего количества приехавших в Крым.