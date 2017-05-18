В Джанкое провели молебен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа

На вокзале Джанкоя 18 мая крымчане провели молебен памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года. Соответствующее видео на своей странице в Фейсбуке опубликовал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Согласно видеороликам, сначала крымчане колонной прошли по улицам города, возложили цветы к мемориальному знаку, расположенному на территории железнодорожного вокзала, после чего провели молебен о погибших в результате геноцида крымских татар в 1944 году.

В привокзальном сквере Симферополя в 12.00 началось траурное мероприятие в связи с годовщиной депортации крымскотатарского народа. Колонна студентов с флагами и цветами прошла к памятному знаку, где собралось около 50-60 человек.

Собравшиеся исполнили крымскотатарский гимн и прочитали молитву (дуа).

Утром 18 мая на центральной площади Симферополя задержали несколько человек. Крым.Реалии уточняют подробности задержаний.

На материковой части Украины, в аннексированном Крыму, а также во многих странах мира 18 мая проходят мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 1944 года.

В этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ Крыма выслали за пределы полуострова. Всего было депортировано более 200 тысяч человек.