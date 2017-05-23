Черноморские страны не хотят сотрудничать с Россией до деоккупации Крыма – дипломат

До деоккупации Крыма страны Черноморского бассейна не подпишут с Россией ни одного крупного соглашения в экономической сфере. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, посол Украины в Турецкой Республике (2008-2016) Сергей Корсунский.

Так дипломат прокомментировал прошедший в Стамбуле 25-й саммит Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), участие в котором принимали Украина и Россия.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F324118682&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

«Российские представители пытались продвинуть политику, мол, давайте говорить о сотрудничестве, давайте забудем о том, что совершено (речь об аннексии Крыма – КР), так просто случилось. Разумеется, ничего они не достигли, это абсолютно невозможно, поскольку за столом сидит как минимум три страны ЕС, которые поддерживают Украину и не признают аннексию Крыма, со стороны этих стран идет та же позиция, которую поддерживаем мы», – сказал Корсунский.

Экономическое сотрудничество стран Черноморского бассейна возможно при условии возвращения мира и стабильности в регионе. Об этом на 25-ом саммите Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Стамбуле заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Накануне, 21 мая, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российская агрессия и аннексия Крыма не дают развиваться торговле между черноморскими странами. Глава МИД Украины также отметил, что действия России подрывают устои ОЧЭС, которые «направлены на превращение региона в зону мира, стабильности и процветания».

По словам Климкина, в период председательства Украины в ОЧЭС, в ближайшие полгода, ключевым вопросом саммита станет развитие экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в Черноморском регионе.

Присутствующий на встрече премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутился тем, что представители Украины поставили перед государствами-членами ОЧЭС вопрос деоккупации полуострова.

Также Дмитрий Медведев заявил, что Кремль все равно готов к сотрудничеству с официальным Киевом. Россия будет работать и в период украинского председательства в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, поскольку эта организация полезна, сказал Медведев.

Украина возглавит ОЧЭС с 1 июля. Срок ротации – шесть месяцев. Государствами-членами организации стали Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.