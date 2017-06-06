МИД России: если Киев введет визовый режим, Москва ответит зеркально

В случае если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит аналогичными мерами – введет визовый режим для граждан Украины. Об этом заявил 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами Балтийского федерального университета.

«Когда накачивается конфронтация одного государства по отношению к другому, то граждане этого государства начинают с осторожностью относится к тем, кто стоит за такой конфронтацией. Простые люди не виноваты. Мы против того, чтобы использовать трудовую миграцию для достижения геополитических целей, против того, чтобы любые сферы в этих отношениях использовались», – добавил Лавров.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выступил за скорейшее введение визового режима с Россией. Его поддержал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Украинские правозащитники считают, что введение Украиной визового режима с Россией может негативно отразиться на жизни крымчан и жителей материковой части страны, которые хотят сохранить связь с полуостровом.

В 2016 году Верховная Рада Украины так и не вынесла этот законопроект на голосование. 22 мая 2017 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что для введения визового режима с Россией необходимо провести политические консультации и согласовать законопроект со всеми фракциями.