На суд по «делу Умерова» пустили только 10 человек – Смедляев

В Крыму на заседание подконтрольного Кремлю суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова пустили только десять человек. Об этом сообщил в Фейсбуке 7 июня активист крымскотатарского движения Заир Смедляев.

«На процесс над Ильми Умеровым в здание суда запустили лишь десять человек», – говорится в сообщении.

При этом сообщалось, что к зданию суда приехало много людей, чтобы поддержать Ильми Умерова.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начнет рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.