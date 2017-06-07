Российский диссидент, публицист и правозащитник Александр Подрабинек, прибывший в Крым для участия в качестве общественного защитника в суде по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, по результату первого заседания по сути дела отмечает, что процесс насыщен незначительными фактами.

«Общее впечатление того, что процесс насыщен «мусором», незначительными аргументами, доказательствами неизвестно чего. То есть не доказательства вины, а какие-то протоколы о том, что где-то что-то было, что показывали, как проезжал границу, кто это видел – это материалы, которые не свидетельствуют о виновности подсудимого. Никаких материалов на самом деле нет, привести убедительные доводы обвинение не может, они насыщают дело чем попало, чтобы они просто выглядело объемным. Они наскребли по сусекам три тома», – сказал правозащитник.

Он также обратил внимание на несущественность выступления свидетелей. И добавил, что «в Москве обычно ищут подобие доказательства вины, здесь пока ничего подобного не было. Я думаю, что крымское правосудие тут даже опережает российское на пути к советскому возврату».

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Первое заседание прошло, как указала дочь подсудимого, в быстром темпе.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.