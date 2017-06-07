Крымскотатарская исследовательница, специалист по истории Крыма и крымских татар в XX веке Гульнара Бекирова в первый день рассмотрения «дела Умерова» по существу в подконтрольном Кремлю Симферопольском районном суде напомнила о судьбе одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова и его судимости в детстве. Об этом историк говорила на презентации книги 7 июня в Киеве.

«У меня есть статья «Детский процесс». В начале 70-х Умерова и его брата, будучи подростками, судили за участие в национальном движении. Один был маленьким мальчиком, а другой в подростковом возрасте. Они распространяли листовки и, естественно, попали в поле зрения КГБ со всеми вытекающими последствиями. Они не сели, но дело было возбуждено. И много таких моментов, которые нам позволяют, к сожалению, говорить о преемственности крымскотатарской проблемы, она по-прежнему актуальна», – сказала Бекирова.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Первое заседание прошло, как указала дочь подсудимого, в быстром темпе.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров считает преследование Ильми Умерова частью кампании гонений и притеснения крымскотатарского народа в аннексированном Россией Крыму.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.