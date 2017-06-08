Керченский депутат о свидетельствах по «делу Писарева»: глава горсовета просила взятку лично

В ходе заседания подконтрольного Кремлю Керченского городского суда, на котором рассматривали дело бывшего главы администрации Керчи Сергея Писарева, подозреваемого во взятке, свидетель обвинения заявил, что вел переговоры по поводу взятки непосредственно с нынешней главой Керченского городского совета Ларисой Щербулой.

Об этом Крым.Реалии рассказал 8 июня депутат Керченского городского совета Андрей Круглов.

Заседание по «делу Писарева» проходило в Керчи в среду 7 июня. Предприниматель Николай Рудый заявил суду, что был убежден в том, что взятка в размере 50 тысяч долларов за решение вопроса по аренде нескольких участков земли в центре Керчи и на морском побережье предназначалась Ларисе Щербуле, и что она сама назвала сумму взятки. По его словам, позднее Щербула попросила Писарева взять эти деньги у предпринимателя.

Предприниматель Николай Рудый, который фигурирует в «деле Писарева», утверждает, что давно ведет бизнес в Керчи, по его словам, он в 2008 году инвестировал в объект на Адмиралтейском проезде в Керчи, который строила фирма «Консоль». В 2015 и 2016 годах Рудый подавал судебные иски по поводу права собственности на объект незаконченного строительства по Адмиралтейскому проезду в Керчи, третьей стороной была заявления городская администрация.

Лариса Щербула не комментирует судебное слушание и свое участие в расследовании дела Сергея Писарева. На заседание суда 7 июня Щепбула не явилась, вместо этого она уехала в Севастополь на совещание по строительству парка «Патриот».

В отношении Сергея Писарева было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки в размере 50 тысяч долларов США от предпринимателя за содействие в заключении администрацией города Керчи договоров аренды и купли-продажи земельных участков.​

25 июня 2017 года на сессии горсовета Керчи депутат Андрей Круглов заявил, что Щербула нарушила антикоррупционное законодательство. Он зачитал представление Следственного комитета России, в котором говорится, что Лариса Щербула была в курсе незаконных действий Сергея Писарева, когда тот вымогал взятку у местного предпринимателя. В документе Следкома говорилось, что этот бизнесмен обращался к Щербуле с просьбой снизить размер денежного вознаграждения. Та, по данным следствия, предложила бизнесмену решать этот вопрос с Писаревым.

В представлении Следкома говорилось, что Щербула не привлекалась к уголовной ответственности, поскольку добровольно отказалась от участия в коррупционном деянии. Однако, по версии Следкома, она нарушила российский закон «О противодействии коррупции»: не доложила о готовящейся даче взятки. В связи с этим Следком предложил горсовету Керчи рассмотреть вопрос привлечения ее к ответственности.

Депутат Андрей Круглов тем временем заявляет, что на его коллег, которые выступают против Щербулы, оказывают давление.