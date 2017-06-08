В ГПУ не нашли зарегистрированного на Поклонскую имущества на материковой Украине

У экс-прокурора аннексированного Крыма, ныне депутата Государственной Думы России Натальи Поклонской нет имущества на территории материковой Украины. Об этом Крым.Реалии рассказал следователь Генпрокуратуры Украины Андрей Атаманчук.

«Согласно тех сведений, которые поступили от официальных служб, на Наталью Поклонскую имущество не зарегистрировано. Мы оперируем лишь документами, которые нам дают органы, владеющие данной информацией. Ее девичью фамилию мы не проверяли», – рассказал следователь ГПУ.

Ранее Атаманчук рассказал Крым.Реалии, что Интерпол не намерен объявлять в международный розыск Поклонскую, поскольку организация считает обвинение российского экс-прокурора Крыма политически мотивированным.

В апреле Генпрокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, среди которых и Наталья Поклонская. Ею обвиняют совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к тяжелым последствиям), ч. 1 ст. 109 (совершение действий в целях насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».