В ГПУ подтвердили, что предыдущая фамилия Поклонской – Дубровская

В Генеральной прокуратуре Украины, в системе которой ранее работала экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская, подтвердили, что ее предыдущая фамилия, действительно, Дубровская.

Однако, по словам следователя ГПУ Андрея Атаманчука, на ее имя как Наталья Поклонская, по материалам досудебного расследования, имущества на территории Украины не зарегистрировано.

Сейчас ГПУ ведет расследование в отношении Поклонской по четырем другим статьям Уголовного кодекса Украины, не относящимся к имуществу, за события, связанные с аннексией Россией украинского Крыма и ее роли в этом.

Ранее российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International пришло к выводу, что Поклонская, которая сейчас числится депутатом Государственной думы России, может иметь в собственности недвижимое имущество, которое она не указала в своих российских декларациях. По данным антикоррупционных активистов, в украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущество они обнаружили квартиру в ныне также оккупированном Донецке, зарегистрированную на Наталью Владимировну Дубровскую, имя, отчество и дата рождения которой совпадают с данными Поклонской. Кроме того, по данным активистов, в украинском телефонном справочнике есть только одна Дубровская Наталья Владимировна, и место ее официальной регистрации в Крыму совпадает с местом, где выросла Наталья Поклонская, согласно ее официальной биографии.

Данные о том, что Поклонская ранее носила фамилию Дубровская, широко вспоминали неофициально, но официальных подтверждений до нынешнего заявления ГПУ не было.

Сама Поклонская отрицает, что у нее есть квартира в Донецке. Она также заявила, что будет инициировать расследование против Transparency International сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса России. По ее словам, нынешнюю фамилию она взяла еще в 2004 году, а упомянутая квартира в Донецке была зарегистрирована на Дубровскую в 2010 году.

В конце мая, еще до появления нынешнего расследования антикоррупционных активистов, Наталья Поклонская уже предлагала провести антикоррупционную проверку Transparency International, а также Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. После этого в российском отделении Transparency International сообщили, что начинают в ответ расследование деятельности самой Поклонская.

Наталья Поклонская с 2000-х годов работала на различных прокурорских должностях в Автономной Республике Крым. В марте 2014-го, когда Крым уже был фактически аннексирован, но Россия еще не заявила о его захвате, уже не подконтрольные Киеву власти Крыма незаконно назначили ее выполнять обязанности прокурора автономии; в Киеве это решение сразу отменили, а потом уволили Поклонскую из системы прокуратуры. После окончательной аннексии Крыма ее назначили прокурором полуострова уже в системе российской власти, которую она активно поддерживает. В 2016 была уволена с этой должности в связи с избранием депутатом Государственной думы. Находится под персональными санкциями Запада. В Украине объявлена в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти или заговоре с целью совершения таких действий. Также она, в частности, после заявлений об «избрании депутатом Госдумы» обвинена и в государственной измене.