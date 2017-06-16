В Крыму Ильми и Айше Умеровы посетили тяжелобольную мать политузника Ахтема Чийгоза

Один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров вместе с дочкой Айше посетили в пятницу, 16 июня, тяжелобольную мать удерживаемого под стражей в Симферополе Ахтема Чийгоза. Видеозапись посещения родителей Чийгоза Айше Умерова опубликовала в Фейсбуке.

Она сообщила, что мама Ахтема Чийгоза «находится в очень тяжелом состоянии», несколько раз в день ей колют обезболивающее.

«Хоть одним глазком бы увидеть сына, подержать его за руку хочу... Соскучилась, очень соскучилась», – сказала мама Чийгоза.

Отец Ахтема Зейтулла Чийгоза добавил, что он с супругой не жалеет, «что воспитали такого сына, любящего свой народ и свою Родину».

«Я прошу Аллаха, чтобы хоть на 5 минут он увидел маму, и мама – своего сына», – сказал Зейтулла Чийгоз.

В комментарии Крым.Реалии Айше Умерова выразила надежду на то, что публичность и общественный резонанс помогут Ахтему Чийгозу увидеться с больной матерью.

«То, что есть реакция МИДа Украины, украинских властей и международных организаций – это очень важно. Кроме публичности, других механизмов влияния на крымские власти и крымские суды у нас нет. Мы используем все возможности, чтобы максимально привлечь внимание к этой ситуации», – отметила Умерова.

Супруга Ахтема Чийгоза и его общественный защитник в суде Эльмира Аблялимова в комментарии Крым.Реалии 16 июня рассказала, что до последнего надеялась на то, что суд разрешит Ахтему встретиться с матерью, однако «надежды услышаны не были».

«Ахтем, в отличие от меня, таких иллюзий не питал. Но, тем не менее, для него очень важно встретиться с матерью, которая действительно тяжело больна. В суде он просил, чтобы его отпустили к матери хотя бы на десять минут. Он говорил: «Отпустите меня хотя бы на 10 минут и после этого я вернусь и вы будете судить меня дальше и удерживать в СИЗО столько, сколько захотите», – сказала супруга Чийгоза, которой удалось увидеться с ним в СИЗО утром 16 июня. Полное интервью с Эльмирой Аблялимовой будет опубликовано на сайте Крым.Реалии вечером 16 июня.

Накануне, 15 мая, в Министерстве иностранных дел Украины потребовали от подконтрольных Кремлю властей Крыма позволить одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгоз увидеться со своей матерью, которая находится при смерти.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 июня вновь отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоз с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна. Адвокат Чийгоза Николай Полозов призвал мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.