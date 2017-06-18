Минобороны России: морскую пехоту Каспийской флотилии перебросили из Крыма в Дагестан

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках проверки боеготовности совершили комбинированный марш с крымского полигона Опук на учебно-тренировочный комплекс Дальний, расположенный в Дагестане. Об этом говориться на официальном сайте Министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что передислокация на расстояние свыше 1000 километров осуществлялась железнодорожными эшелонами, самолетами военно-транспортной авиации, а также по морю от Крыма до Новороссийска на большом десантном корабле.

Ранее сообщалось, что подразделения морской пехоты Каспийской флотилии выполнили тактические маневры на крымском побережье полигона Опук, где проводились артиллерийские стрельбы.

6 июня стало известно о поднятии по тревоге дежурных пар истребителей Су-27 Южного военного округа (ЮВО) России в Крыму для проверки боевой готовности. До этого Россия сообщала о внезапной проверке войск возле границ Украины.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.