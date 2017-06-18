Росприроднадзор: стройка Керченского моста не влияет на численность дельфинов

В подконтрольном Кремлю Росприроднадзоре Крыма проинформировали, что строительство Керченского моста не влияет на распространение и численность дельфинов. Такие данные сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию генерального подрядчика стройки моста.

«Мониторинг морских млекопитающих в зоне строительства транспортного перехода показал отсутствие негативного воздействия на численность, распространение и миграции дельфинов в зоне строительства. Отмечены все 3 вида дельфинов, обитающие в Черном море, их поведение, распространение и численность отвечала многолетним значениям весеннего сезона», – говорится в сообщении.

В российский День эколога 5 мая инфоцентр «Крымский мост» доложил о состоянии экологии в зоне строительства Керченского моста. В частности специалисты отметили, что стройка не пугает дельфинов в Керченском проливе.

В мае во время совещания по поводу вопросов сохранения рыбохозяйственных бассейнов, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваника сообщил, что ведомство готово просчитать ущерб, который нанесет биоресурсам Азовского моря строительство Керченского моста.

Прокуратура Автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.