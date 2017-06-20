Аксенов признал проблемы с мобильной связью в Крыму

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов признал проблему с доступом к мобильной связи в Крыму и призвал чиновников обеспечить полуостров связью и интернетом, ликвидировать проблемные зоны, сообщает «РИА Крым».

«В Симферополе двигаешься по (улице – КР) Киевской – раза три обрывается связь. В любом случае идеальной связи нет на сегодняшний день, поэтому необходимо это пространство в принципе полностью закрыть – вышками, техническим оборудованием и так далее. Крым должен быть полностью покрыт сотовой связью и интернетом», – сказал Аксенов.

При этом российский министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский сообщил, что на полуострове рассчитывают ликвидировать «пробелы» в бесшовном покрытии мобильной связи до конца сентября 2017 года.

По его словам, необходимое оборудование уже закупили. До конца месяца будут решены вопросы с правоустанавливающими документами, после чего оператор приступит к выполнению работ.

В Крыму пользователи массово жалуются на перебои с мобильной связью.

Крымские операторы объясняли перебои со связью работами на оборудовании.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.