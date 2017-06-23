Эколог: строительство Керченского моста может привести к экологической катастрофе

Перекрытие Керченского пролива для строительства моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию может нанести колоссальный урон экологии Азовского моря. Об этом украинский эколог Алексей Василюк заявил в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Перекрывать пролив на 100% невозможно, потому что Азовское море постоянно наполняется водами Дона и есть постоянное течение, как движение воды между морями, так и движение животных, которые передвигаются. Есть несколько угроз, которые, мы пока не можем сказать как, в какой-то мере себя проявят. Во-первых, Керченский пролив очень сложный в биологическом плане. Что случится с морским дном после того, как построят мост, или после того, как его часть начнут пересыпать, угадать сложно, такого не было никогда в истории», – сказал Василюк.

Эколог добавил, что перекрытие Керченского канала и строительство там моста разрушит «нежную экосистему» Азовского моря и помешает процессу миграции некоторых животных видов, например, дельфина-азовки (морская свинья – КР).

«Могут начать размываться косы в Азовском море, может начать заиливаться весь пролив и Азовское море может стать вообще озером. Очень большая угроза для живых существ, которые проживают в Азовском море: это рыбы, которые нерестятся там. Например, пеленгас, которые нерестится на Молочном лимане, и он не сможет туда заходить, нормально мигрировать между Азовским и Черным морями. В Азовском море очень нежная экосистема», – подчеркнул Василюк.

В подконтрольном Кремлю Росприроднадзоре Крыма 18 июня проинформировали, что строительство Керченского моста не влияет на распространение и численность дельфинов. Такие данные сообщили в ведомстве, ссылаясь на информацию генерального подрядчика стройки моста.

В российский День эколога 5 мая инфоцентр «Крымский мост» доложил о состоянии экологии в зоне строительства Керченского моста. В частности, специалисты отметили, что стройка не пугает дельфинов в Керченском проливе.

В мае во время совещания по поводу вопросов сохранения рыбохозяйственных бассейнов, заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваника сообщил, что ведомство готово просчитать ущерб, который нанесет биоресурсам Азовского моря строительство Керченского моста.

Прокуратура Автономной Республики Крым ранее сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.