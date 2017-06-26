В центре Львова в День крымскотатарского флага активисты на одном из городских ограждений цветными стикерами выложили национальный флаг коренного народа Украины, каждый желающий мог оставить сообщение для крымчан. Об этом 26 июня в комментарии Крым.Реалии рассказал сооснователь общественной организации «КрымSOS» Алим Алиев.

«Для нас очень важно подключать на акции по Крыму именно местное население. Каждый человек, который подходил и у которого есть добрая воля, писал пожелание людям в Крым. Люди уже узнают крымскотатарский флаг, а мы во время акции объясняем, что он символизирует. Люди подходят и пишут свои пожелания, в первую очередь это пожелания поддержки», – отметил Алиев.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

В Киеве 26 июня проходит ряд мероприятий, в частности, автопробег и митинг на Майдане Независимости.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев считает, что в нынешних условиях крымскотатарский флаг стал символом сопротивления и достоинства для многих жителей аннексированного Россией полуострова.