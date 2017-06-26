Акция «Два флага – одна страна» прошла в селах на админгранице с Крымом

В Геническом районе Херсонской области, которая граничит с территорией аннексированного Россией Крыма, провели праздничные мероприятия, посвященные Дню крымскотатарского флага. В селе Счастливцево на Арабатской стрелке и поселке Новоалексеевка провели акцию «Два флага – одна страна», сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В Новоалексеевке активисты прошли шествием с флагами Украины и крымских татар.

«Мы будем дружнее, будем сплоченнее, будем держаться за свой народ!» – произнес в ходе мероприятий глава Херсонского регионального меджлиса крымских татар Ленур Люманов.

Возле поселкового дома культуры прошел праздничный концерт, гостей угощали блюдами крымскотатарской кухни. Мастера представили выставку изделий народного творчества крымских татар Генического района и работы участников конкурса рисунков.

«С момента, когда День крымскотатарского флага стали проводить на государственном уровне, мы проводим его совместно – Геническая райгосадминистрация и Херсонский региональный меджлис крымскотатарского народа. В этом году основные мероприятия провели именно в Новоалексеевке, в чем помог и председатель поселкового совета», – отметила в комментарии Крым.Реалии заместитель главы Генической райгосадминистрации, член Меджлиса крымскотатарского народа Гульнара Бекирова.

К мероприятиям присоединились и активисты акции по гражданской блокаде Крыма, которые до сих пор базируются неподалеку от админграницы с Крымом.

По данным местных меджлисов, на Херсонщине проживает более 10 тысяч крымских татар, наиболее массовые компактные поселения которых сосредоточены в Геническом районе.

Крымские татары 26 июня отмечают День национального флага. Датой празднования был выбран первый день второго Курултая крымскотатарского народа, который прошел 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

​Флаг крымских татар представляет собой полотно небесного цвета с изображенным на нем знаком – тамгой – золотого цвета.

Президент Украины Петр Порошенко 26 июня поздравил крымскотатарский народ с Днем национального флага и выразил уверенность, что «крымскотатарский и украинский флаг будут гордо развеваться в свободном Крыму».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».