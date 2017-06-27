Сайт украинского правительства возобновил работу после кибератаки

Правительственный сайт возобновил работу после кибератаки, сообщил вечером во вторник 27 июня в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Это – первый позитивный сигнал. Продолжается работа по локализации вируса и преодоления последствий кибератак», – написал он.

Служба безопасности Украины 27 июня обнародовала рекомендации для пользователей интернета, каким образом можно защититься и что делать в случае заражения сетевым вирусом Petya.A.

27 июня национальный банк Украины сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил, чтополучил 22 обращения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора.

27 июня о масштабной хакерской атаке на ряд банковских учреждений сообщили в Нацбанке Украины. Кроме того, об атаке вирусом «Petya.A» сообщила «Новая почта», также есть информация о кибератаке на Кабинет министров Украины, «Укрэнерго», «Киевэнерго».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что, по предварительным оценкам, к кибератакам, от которой пострадали украинские государственные и частные учреждения, может быть причастна Россия.