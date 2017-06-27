Из-за кибератаки фискальная служба Украины приостановила электронный документооборот

Государственная фискальная служба Украины заявила, что выключила из-за кибератаки «некритические элементы сети», прием электронных документов временно прекращен, сообщает Радiо Свобода.

«В штатном режиме работает таможенное оформление. Прием электронных документов (отчетности, налоговых накладных и других) временно прекращен с 18:00 часов 27 июня. Все электронные документы, поступившие в ДФС до 18:00, будут обработаны днем принятия», – говорится в сообщении на Facebook-странице ведомства.

В то же время заблокирована работа отделений банков в пунктах пропуска на государственной границе, сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

«ДФС сообщает о достигнутой договоренности с ОАО АБ «Украгазбанк», уполномоченным банком на осуществление расчетов с государственным бюджетом по таможенным платежам, по обеспечению приема платежей в автономном режиме. Сейчас ситуация с работой компьютерной сети ДФС контролируется, принимаются меры для полной нейтрализации вмешательства», – говорится в сообщении.

Правительственный сайт возобновил работу после кибератаки, сообщил вечером во вторник 27 июня в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Служба безопасности Украины 27 июня обнародовала рекомендации для пользователей интернета, каким образом можно защититься и что делать в случае заражения сетевым вирусом Petya.A.

27 июня национальный банк Украины сообщил о внешней хакерской атаке неизвестным вирусом на несколько украинских банков, а также на некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил, что получил 22 обращения о вмешательстве в работу персональных компьютеров от государственных и частных учреждений, в частности, одного мобильного оператора.