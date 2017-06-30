Интерес крымских абитуриентов к херсонским вузам вырос вдвое – власти области

Интерес абитуриентов из аннексированного Крыма к поступлению в вузы Херсонской области вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

«Актуальный вопрос, касающийся образования – обучение абитуриентов с временно оккупированного Крымского полуострова. Сегодня власти облегчили условия вступления крымских учащихся к херсонские вузы. Им не придется сдавать ВНО, а срок подачи документов продлен до конца сентября. Сейчас интерес крымских абитуриентов к поступлению в херсонские учебные заведения вырос вдвое по сравнению с прошлым годом», – сказано в сообщении.

До этого замгубернатора Херсонской области Андрей Балонь сообщил, что в этом году вузы Херсонской области готовы принять по квоте на бюджетную форму обучения тысячу студентов из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

В Херсоне действуют три образовательных центра «Крым – Украина» из 12 открытых в Украине. Они работают на базе Херсонского государственного университета, Херсонского национального технического университета, Херсонской государственной морской академии.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымским абитураинтам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».