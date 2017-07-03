Российского адвоката Марка Фейгина не включают в реестр украинских адвокатов из-за недостачи документов. Об этом 3 июля в комментарии Крым.Реалии сообщили в пресс-службе Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Фейгин действительно подавал все документы, решение по нему принималось. Но нам передали не все документы. Необходимо, чтобы Совет адвокатов Киева дослал определенный пакет документов. Пока этого не сделали», – отметили в пресс-службе.

В украинской ассоциации адвокатов добавили, что если иностранный адвокат, которым является Фейгин, планирует принимать участие в уголовных делах на территории Украины, он должен быть включен в украинский реестр адвокатов.

«Мы не знаем, для каких целей он (Марк Фейгин – КР) регистрируется. Адвокаты об этом не оповещают. Мы также не знаем о категории его дел. Но если украинского адвоката нет в Едином реестре адвокатов Украины, он не имеет права принимать участие в уголовных делах. Точно так же и адвокат иностранного государства, если он планирует принимать участие в подобных делах на территории Украины, должен внести информацию о себе в реестр», – подытожили в пресс-службе.

Ранее Марк Фейгин заявлял о препятствовании включению его в украинский реестр как иностранного адвоката несмотря на принятие такого решения украинской стороной. По его словам, такая регистрация ему необходима, чтобы защищать одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого судят в аннексированном Крыму.

30 июня адвокат Марк Фейгин заявил, что «собирается получить в Украине документы по двойному гражданству крымского судьи», который ведет дело Умерова.

Адвокат добавил, что получить документы можно только в том случае, если его включат в украинский реестр как иностранного адвоката.

В середине июня на заседании подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда адвокат Умерова Марк Фейгин сделал заявление о необходимости получения разъяснений от судьи Андрея Кулешова о наличии у него двойного гражданства. По словам Фейгина, «человек с двойным гражданством не может отправлять правосудие».

В Украине утверждают, что крымчане после 2014 года были вынуждены брать российские паспорта под давлением, Киев считает крымчан гражданами Украины, проживающими на оккупированной территории. Судьи, госслужащие, силовики, которые остались работать в российских структурах Крыма, сдавали украинские паспорта.

Высший совет юстиции Украины одобрил увольнение 276 крымских судей, которые приняли присягу судьи, занимая в соответствии с действующим законодательством должности судей Украины, были назначены на должности судей России, чем нарушили присягу.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.