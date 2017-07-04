Прокурор АРК Гюндуз Мамедов во вторник, 4 июня, встретился с председателем руководящего комитета «Свидетелей Иеговы» в Украине Ильей Кобелем и обсудил притеснения и преследования верующих этой религиозной организации в аннексированном Крыму. Мамедов, в частности, заверил, что Прокуратура АРК фиксирует все такие факты нарушения прав верующих, сообщает пресс-служба ведомства.

«В начале временной оккупации в Автономной Республике Крым количество активных членов составляло более 7 тысяч, действовали 22 общины. Сейчас деятельность религии на полуострове запрещена оккупационными властями, ее сторонники не имеют права на собрания, подвергаются насилию и целенаправленно призываются к военной службе, незаконно отобраны культовые помещения, полностью ограничен доступ к официальному сайту «Свидетелей Иеговы», – сказано в сообщении.

Гюндуз Мамедов отметил, что рассматривает давление со стороны оккупационных властей на религиозные и этнические сообщества в Крыму как нарушение законов и обычаев войны

«Лица, совершающие противоправные действия по отношению к нашим гражданам в Крыму должны нести за это ответственность», – подчеркнул прокурор.

В конце июня сообщалось о смерти 67-летнего последователя «Свидетелей Иеговы» из Джанкоя Виталия Арсенюка после суда над ним. Мужчину обвинили в преступлении по части 4 статьи 5.26 КоАП России (осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства – КР).

По данным журналиста Радио Свобода в Крыму Антона Наумлюка, это был уже третий такой судебный процесс на полуострове. До этого судебное решение о незаконной миссионерской деятельности было принято в Ялте, а в Симферополе дело прекратили «за отсутствием события правонарушения».

Ранее в июне сообщалось, что военная комиссия Бахчисарайского района аннексированного Крыма потребовала от призывника-последователя «Свидетелей Иеговы» предоставить «документ о перемене веры».

20 апреля Верховный суд России признал экстремистcкой и запретил деятельность организации «Свидетели Иеговы».

В Евросоюзе утверждают, что религиозная группа должна иметь право на свободу собраний, которое гарантирует российская Конституция и международные обязательства России в области прав человека.

В середине мая Европейский форум за свободу вероисповедания и организация «Права человека без границ» обратились в Верховный суд России с просьбой отменить решение о запрете «Свидетелей Иеговы». Они считают его ограничивающим права человека.