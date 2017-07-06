В суде по «делу Чийгоза» ожидают российского сенатора от Крыма Ковитиди

В подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма на очередном заседании по «делу Чийгоза» 6 июля должны допросить российского сенатора от аннексированного Крыма Ольгу Ковитиди, на допросе которой настаивала сторона защиты. Ожидается, что Ковитиди явится в суд после обеда сообщил Крым.Реалии корреспондент Радио Свобода в Крыму Антон Наумлюк.

Адвокат Чийгоза Николай Полозов уточнил, что Ковитиди не явилась к назначенному времени, поэтому ее допрос перенесли на 14:00.

В начале заседания адвокат Николай Полозов подал традиционное ходатайство о доставлении его подзащитного в зал суда.

Накануне, 5 июля, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма повторно отказал защите Чийгоза в допросе крымского муфтия Эмирали Аблаева.

Также сообщалось, что на заседание по «делу Чийгоза» 5 июля не явился депутат российского парламента аннексированного Крыма Лентун Безазиев, сославшись на «служебную занятость».

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.