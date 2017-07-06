Александр Лиев: замена министра не повлияет на туристический поток в Крым

Экс-министр курортов и туризма АРК Александр Лиев полагает, что отставка министра курортов и туризма подконтрольного Кремлю правительства Крыма связана с падением туристического потока на полуостров. Об этом Лиев сообщил 6 июля корреспонденту Крым.Реалии, комментируя кадровые изменения, которые озвучил назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов.

По словам Александра Лиева, замена главы крымского министерства не изменит ситуацию.

«Причина – падение турпотока, даже в сравнении с прошлым годом, о чем все чаще стал говорить крымский турбизнес. Рассказами про миллионы туристов можно успокаивать Путина с Медведевым, а турбизнесу лозунги не нужны, они реальную картину на себе чувствуют. И в СССР, и до 2014 года около 70% турпотока составляли граждане с материковой Украины. Без возвращения Крыма в Украину – турбизнеса там не будет. И регулярные смены министров не помогут», – считает Александр Лиев.

Подробнее об этом читайте вечером 6 июля в материале Ивана Путилова на Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов уволил нынешних министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Он также анонсировал отставку мэра Ялты Андрея Ростенко.

Сергей Аксенов также анонсировал отставку российского вице-премьера Крыма Бориса Зимина и назначение на этот пост нынешнего главы администрации Судака Владимира Серова, а также смену нынешнего министра курортов и туризма – вместо Сергея Стрельбицкого будет предложен Вадим Волченко.

Подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма насчитало на полуострове около 1,5 млн отдыхающих, что на 4,2 процента меньше, чем годом ранее.

По данным спикера Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, пассажиропоток через административную границу между материковой Украиной и аннексированным Крымом за последние три года значительно уменьшился. Так, в 2015 году в июне админграницу пересекло более 315 тысяч человек. В 2016 году в этом же месяце админграницу пересекло более 192 тысяч человек. В 2017 году – не более 180 тысяч человек.