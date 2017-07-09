Севастопольцев на День рыбака развлекали приемами рукопашного боя и игрой на народных инструментах

В аннексированном Севастополе на площади перед Культурно-информационным центром в Камышовой бухте 9 июля прошел праздничный концерт, посвященный Дню рыбака, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Развлекательную программу открыл севастопольский оркестр русских народных инструментов «Жемчужина России». Оркестр исполнял преимущественно российскую музыку и песни, не связанные с морем и рыболовством – «Лебединая верность», «Риорита», попурри из русских народных песен.

Затем подразделение российских морских пехотинцев продемонстрировало на площади показательные групповые упражнения с оружием и приемы рукопашного боя.

Праздничную развлекательную программу для детей продолжили артистки и артисты, исполнявшие роли Золотой Рыбки, пиратов, владыки морей Нептуна и его свиты.

Депутат российской Государственной думы от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик и другие российские чиновники вручили грамоты и дипломы ветеранам труда.

Концерт и развлекательную программу на площади наблюдали около тысячи местных жителей, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Кроме того, во время празднования Дня рыбака в Севастополе российские военные установили палатку, где агитировали заключать контракты с Минобороны для службы в армии.

Празднования ко Дню рыбака прошли и в других крымских городах. В частности, в Керчи на городской набережной состоялся концерт, ярмарка поделок и гастрономические фестивали. На 9 июля там анонсировали выступление российской группы «Корни».

День рыбака – профессиональный праздник работников рыбной промышленности и рыболовов-любителей. Он учрежден в СССР в 1965 году. Традиционно отмечается во второе воскресенье июля.



