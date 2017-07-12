Геращенко: Украина требует от России вернуть политузников Сенцова, Кольченко и других

Украина требует от России освободить украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах и аннексированном Крыму. Об этом в Фейсбуке написала народный депутат Украины, член украинской делегации Ирина Геращенко.

Речь идет о политзаключенных Олеге Сенцове, Александре Кольченко, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе, Романе Сущенко, Валентине Выговском, Евгении Панове и других.

«Мать военного преступника Агеева просит президента Порошенко помиловать ее сына. А мы, украинцы, требуем от Путина помиловать Олега Сенцова! (Олег, правда, ни в чем не виноват, и это большое отличие от Агеева и других «заблудившихся»). Примечательно, что эта русская женщина вовсе не жаловалась, когда ее сына послали убивать украинцев, тоже чьих-то сыновей», – написала Ирина Геращенко.

Она напомнила, что завтра политузник Олег Сенцов будет отмечать свой день рождения вдали от детей и матери, о Романе Сущенко, у которого остались двое детей, жена и пожилые родители, о Евгении Панове, «которого пытают током в симферопольской тюрьме», и других заключенных украинцах.

«Мы требуем освободить наших ребят из Макеевской колонии и Донецкого СИЗО, из тюрьмы в Луганске», – говорится в сообщении.

Мать задержанного украинскими военными под Луганском российского военнослужащего Виктора Агеева обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. Агеева заявила, что готова лично поехать в Украину и принять участие в переговорах по обмену ее сына на «какого-нибудь украинского гражданина и солдата».

Акции ко дню рождения Олега Сенцова пройдут в разных городах Украины. В частности, в Одессе анонсируют показ фильма «Процесс: российское государство против Олега Сенцова» и акцию «Напиши пожелание» в честь дня рождения режиссера.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.