Азиатская саранча в Крыму практически уничтожена, сельхозугодья не пострадали – «Россельхозцентр»

Директор «Россельхозцентра» в аннексированном Россией Крыму Андрей Алексеенко уверяет, что азиатская саранча на полуострове практически уничтожена. При этом сельхозугодья не пострадали, поскольку кормовая база насекомых – камыш, а саранча находилась в степях Крыма. Всего зона заселениия составила 1200 гектар, сообщил Алексеенко Крым.Реалии.

«Проблема практически на 100 процентов решена, потому что проведены химобработки по всей территории, где мы видели… Применено и наземное опрыскивание, и авиация. На сею секунду у меня люди находятся на обследовании, смотрят за эффективностью применения препаратов. Препараты действуют пролонгировано, эффект достигает 100 процентов», – заверил крымский директор «Россельхозцентра».

Он также отметил, что на полях саранчу не наблюдали, а в районах произрастания камыша численность была «выше экономического порога вредоносности».

Более детальную информации о нашествии саранчи на полуостров можно узнать из материала Крым.Реалии.

Вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк 16 июля заявил, что на борьбу с саранчой из резервного фонда Крыма были выделены средства.

14 июля сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия.