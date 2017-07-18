Крымским аграриям обещают компенсировать затраты на борьбу с саранчой

Российские власти Крыма обещают компенсировать местным аграриям затраты на борьбу с азиатской перелетной саранчой. Всего из резервного фонда аннексированного Крыма выделили 2 млн рублей (Более 800 тыс. грн – КР). Об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава крымского минсельхоза Андрей Рюмшин.

«Если саранчу не уничтожить сейчас, через несколько дней она встанет на крыло и разлетится по всему Крыму, отложит потомство и создаст нам угрозу на будущие годы. Учитывая, что места скопления вредителя обнаружены в камышах, где невозможна обработка наземным способом, нам пришлось привлекать авиацию. Из резервного фонда республики на эти мероприятия выделен 1 миллион 200 тысяч рублей (около 500 тыс. грн – КР). Еще 2 миллиона предусмотрено в виде субсидии аграриям для возмещения их затрат на борьбу с особо опасными вредителями», – сказал Рюмшин.

Он также заверил, что в аннексированном Крыму нашествие азиатской перелетной саранчи остановлено, вредителей в основной массе нейтрализовали до взрослой, окрыленной стадии, когда насекомое может перелетать на большие расстояния.

Детальнее о причинах и последствиях нашествия вредителя на полуостров читайте в материале Крым.Реалии «Нашествие саранчи: чем крылатые вредители грозят Крыму».

Вице-премьер подконтрольного России правительства Крыма Юрий Гоцанюк 16 июля заявил, что на борьбу с саранчой из резервного фонда Крыма были выделены средства.

14 июля сообщалось, что в Крыму возникла угроза массового нашествия азиатской перелетной саранчи. Очевидцы обнародовали видео с кадрами нашествия.