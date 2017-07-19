Движение паромов на Керченской переправе затруднено – «Морская дирекция»

Из-за ухудшения погодных условий движение паромов на Керченской паромной переправе затруднено. Об этом сообщает оператор переправы – ООО «Морская дирекция».

«Время ожидания может быть увеличено!» – напомнил оператор.

Накануне в пресс-службе переправы сообщили о больших автомобильных очередях.

Крымский главк МЧС сообщал о резком ухудшение погодных условий в Крыму. Спасатели просят крымчан соблюдать меры безопасности: убрать с балконов незакрепленные предметы, избегать дорожных знаков и рекламных вывесок, сторониться линий электропередач, не находиться в подземных переходах во время сильного дождя.