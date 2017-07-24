В России адвокаты требуют проверить информацию о «секретной тюрьме» ФСБ

Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, представляющие интересы обвиняемых по делу о взрыве в метро российского Санкт-Петербурга братьев Акрама и Аброр Азимов, просят Генеральную прокуратуру России проверить информацию про «секретную тюрьму» Федеральной службы безопасности под Москвой, сообщает издание «Медиазона» .

24 июля Аброр Азимов пожаловался на пытки в «секретной тюрьме» ФСБ. По его словам, она расположена на северо-запад от Москвы. Адвокаты заявили, что в этой «тюрьме» также находился Акрам Азимов. По словам адвокатов, братьев, которых привезли туда сразу после задержания, пытали и «заставляли выучить свидетельство о теракте». Защитники отметили, что согласно указу президента, с 2006 года в ведении ФСБ России остались только изоляторы временного содержания пограничной службы.

О существовании «секретной тюрьмы» ФСБ России 24 июля сообщил журналист РБК Илья Рождественский. По его словам, руководство российского издания отказалось публиковать этот текст, поэтому он вышел на сайт издания Republic. Журналист заявил, что после отказа публиковать текст, он решил уволиться с РБК.

По данным российских властей, в результате взрыва в петербургском метро 3 апреля погибли 15 человек, около 50 были ранены. Следователи заявляют, что взрыв совершил смертник – 22-летний уроженец Кыргызстана с российским гражданством Акбаржон Джалилов.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Правоохранители арестовали 10 подозреваемых в причастности к взрыву, в частности Аброр Азимова, которого следователи подозревают в организации нападения, и его брата Акрама.