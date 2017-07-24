Вице-премьер Украины: Кустурица демонстрирует неуважение к украинцам и крымским татарам

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко вынес оценку визиту сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в Крым. Он отметил, что так серб демонстрирует «неуважение к украинцам и крымским татарам».

«Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Настоящий великий художник не может так действовать», – написал Кириленко в своем Twitter.

Сербский режиссер Эмир Кустурица 23 июля приехал в Крым и попал в базу украинского сайта «Миротворец» за «сознательное нарушение государственной границы Украины; отрицание российской агрессии; участие в легализации аннексии Крыма и незаконную гастрольную деятельность на территории полуострова». Во время визита Кустурица назвал российскую аннексию Крыма «органическим процессом».

Раньше Кустурица заявил, что не боится возможного введения санкций в отношении своей персоны за выступление в Крыму.

После аннексии Россией Крыма и во время войны на Донбассе сербский кинорежиссер, двукратный лауреат Каннского фестиваля, музыкант Эмир Кустурица неоднократно поддерживал действия Кремля. В ответ на это в Киеве отменили концерт с участием Кустурицы.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.