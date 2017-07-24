Полиция: в автомобиль, который горел в центре Одессы, была заложена взрывчатка

Полиция Одесской области заявляет, что взрыв автомобиля в центре Одессы утром 24 июля произошел из-за закладки взрывного устройства.

«По характерными повреждениями указанного автомобиля четко определяется место взрыва – это район заднего левого пассажирского места. В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества», – говорится в сообщении.

По данным полиции, автомобиль «ВАЗ 2101», который взорвался, зарегистрированный на 68-летнего жителя Днепра.

Осмотр места взрыва продолжается. Полиция решает вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ранее сообщали, что в результате взрыва никто не пострадал.

В начале июля в полиции Одессы уже сообщали о подрыве автомобиля в городе с помощью самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

23 июня в Шевченковском районе Киева взорвался автомобиль с севастопольскими номерами. По данным Нацполиции Киева, под водительским сиденьем автомобиля было прикреплено неустановленное взрывное устройство. При взрыве пострадал мужчина, 1970 года рождения.