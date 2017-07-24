Суд по делу Балуха отказался вызвать заместителя главы управления ФСБ России в Крыму

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в Крыму, который рассматривает дело украинского активиста Владимира Балуха, отказал в вызове на заседание заместителя главы крымского управления ФСБ России Сергея Воронина, который обвинял Балуха в причастности к украинской организации «Правый сектор». Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, суд объяснил это тем, что Воронин не присутствовал на обыске у активиста.

Сообщается, что в ходе судебного заседания заслушали следователя Сергея Бурнашева, который который вел досудебное расследование. В суде Бурнашев отметил, что у него «не было оснований проверять версию о том, что боеприпасы Балуху могли подбросить».

Также на заседании судья Мария Бедрицкая отказалась требовать от управления ФСБ доказательств того, что свидетели Леонов и Забара (сотрудники ФСБ, проводившие обыск у Владимира Балуха – КР), вновь не явившиеся в суд, действительно находятся в командировке.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.

На судебном заседании 24 июля Владимир Балух объявил протест в связи с рассмотрением дела в отсутствие адвоката Дмитрия Динзе, однако суд не увидел нарушения права на защиту.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.