Российские военные на Кубани рядом с Крымом учатся бороться с террористами

В регионах соседней России – на Кубани и в Ставропольском крае – военнослужащие Южного военного округа и российская военная полиция проводят совместные тренировки по противодействию терроризму.

Как сообщает 26 июля пресс-служба Министерства обороны России, комплексные тренировки по противодействию терроризму провели «в масштабе местных гарнизонов и военных городков».

«В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления подразделениями по противодействию терроризму и взаимодействия с подразделениями военной полиции. Также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям при совершении террористических актов и в случаях угрозы их возникновения. В рамках тренировки военнослужащие отразили нападения условных террористов на объекты воинской части», – говорится в сообщении.

В общей сложности в мероприятиях приняло участие около 1 тысячи военнослужащих и было задействовано до 50 единиц военной техники, отметили в ведомстве.

В начале июня 2017 года назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета в Москве под руководством начальника ФСБ России Александра Бортникова. На совещании рассмотрели вопросы противодействия ядерному терроризму и результаты деятельности антитеррористических комиссий в регионах.

После российской аннексии Крыма, на полуострове постоянно говорят о террористической угрозе. Памятки о том, как противостоять терроризму, сопровождают крымчан в повседневной жизни, в том числе в учебных заведениях полуострова.