Ветераны в Керчи почтили память погибших офицеров флота

Торжественные мероприятия ко Дню военно-морского флота России прошли в аннексированной Керчи. Утром 30 июля на городской набережной к памятнику Десантникам возложили цветы. Затем на водной станции ветераны Второй мировой войны, офицеры флота в отставке и гражданские активисты подняли Андреевский флаг, а в море опустили венок – в память о моряках, отдавших жизни в Керченском проливе, сообщают местные СМИ.

«Для керчан исполнили песни молодые исполнительницы. Позже, ветераны отправились к бую, чтобы возложить венок в море. Из-за сильной жары одному из воспитанников ДОСАФ России стало плохо. После этого всех юношей убрали с солнца», – пишет Керчь.Фм.

В России и аннексированном ею Крыму празднуют День военно-морского флота. В Севастополе прошел военный парад с участием кораблей и авиации России.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».