Поиски члена экипажа затонувшего у берегов Крыма сухогруза обещают продолжить ночью

Поисково-спасательная операция у берегов Крыма по поиску последнего члена экипажа затонувшего сухогруза судна Anda продолжится и в ночное время. Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота.

Однако, отмечается, что вечером в понедельник, 31 июля, операция будет завершена, «так как надежд на спасения моряка мало».

Утром 29 июля стало известно, что сухогруз Anda под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Позже стало известно о спасении восьми из девяти членов экипажа потерпевшего крушение сухогруза Anda, их поместили в больницу Ялты.

Главное следственное управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело после крушения в Черном море у берегов аннексированного полуострова сухогруза Anda.

Ранее сухогруз Anda фигурировал в СМИ как неоднократный нарушитель европейский санкций, который заходил в порты аннексированного Крыма. Об этом, в частности, сообщала мониторинговая группа «Майдана иностранных дел» и BSNews.