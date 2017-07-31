«День политзека» в Москве: активисты призвали освободить крымских политзаключенных

Участники российской инициативы «Стратегия-30» провели традиционную ежемесячную акцию «День политзека». На улицах Москвы (Россия) активисты 30 июля призвали к освобождению российских и крымских политзаключенных. Об этом Крым.Реалии рассказала одна из активисток Вера Лаврешина.

Около десятка участников события держали в руках украинские флаги и плакаты с именами политзаключенных, в том числе – украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова, фигурантов ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, Энвера Бекирова, Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, а также севастопольца Руслана Зейтуллаева, которому 27 июля Верховный суд России увеличил с 12 до 15 лет срок лишения свободы.

«Мы вышли сюда, как всегда по 30 числам, чтобы выразить свое возмущение наличием в России политзаключенных и потребовать их освобождения», – отметила одна из участниц акции Наталья Нетишинская.

Как сообщили активисты, в этот раз российская полиция их «не поймала», в отличие от прошлого раза, когда силовики задержали шестерых участников акции и выписали им админпротоколы за «нарушение порядка проведения митинга».

Российские оппозиционные активисты регулярно выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

Активисты Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа они выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.

Кроме того, в рамках акции «Стратегия-30» активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека».