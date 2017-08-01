В лице Ахтема Чийгоза судят весь крымскотатарский народ – активист

Судебный процесс над одним из лидеров крымских татар Ахтемом Чийгозом, которого судят за организацию и участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины возле здания Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года, – это «суд над всем крымскотатарским народом».

Такое мнение в комментарии Крым.Реалии высказал один из участников крымскотатарского национального движения Зевджет Куртуметов, который постоянно приезжает из Сак поддержать обвиняемого под российский Верховный суд Крыма.

«Я приезжаю на суд лишь по одной причине. Потому что в лице Ахтема Чийгоза судят весь крымскотатарский народ. Это меня побуждает, чтобы я там был, выражал сочувствие, моральную поддержку, чтоб он (Чийгоз – КР) держался мужественно и до конца, несмотря на то, что итог уже известен», – говорит Куртуметов.

По его словам, несмотря на «предрешенность» приговора, крымские татары все равно будут поддерживать обвиняемого.

31 июля крымскотатарские активисты собрались у стен подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма в Симферополе, чтобы в 150-м судебном заседании поддержать лидера крымских татар Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.