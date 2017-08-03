Блокирование украинских изданий в Крыму лишает жителей полуострова права на доступ к информации – НСЖУ

В аннексированном Крыму незаконно блокируют украинские информационные сайты, о чем свидетельствуют результаты мониторинга доступности украинских медиа на полуострове, обнародованного 2 августа Крымской правозащитной группой. Этот документ является неопровержимым доказательством цензуры на территории аннексированного полуострова и нарушения прав крымчан, считают в НСЖУ.

«Крымчан незаконно лишают доступа к информации, которую предоставляют независимые профессиональные журналистские издания. Это массовое нарушение прав жителей оккупированного полуострова, требующих достоверной, сбалансированной информации», – отметила секретарь НСЖУ Елена Юрченко.

По ее мнению, блокирование в Крыму украинских изданий нарушает право украинских журналистов на распространение информации и свидетельствует о том, что пророссийские власти аннексированного полуострова заинтересованы в распространении на полуострове пропагандистских материалов, а не фактов.

Как минимум 22 украинских информационных ресурса полностью или частично недоступны в аннексированном Крыму. В их числе – Крым.Реалии. Таковы результаты мониторинга, проведенного Крымской правозащитной группой в июле 2017 года в пяти крымских городах и опубликованного 2 августа.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Закон вступит в силу с 1 ноября.