Власти Крыма рапортуют о приезде почти 3 миллионов туристов с начала года

В подконтрольном Кремлю министерстве курортов и туризма Крыма утверждают, что с января по июль полуостров посетило 2 миллиона 859,9 тысяч человек.

По данным ведомства, больше всего туристов с начала года отдохнуло на Южном берегу Крыма – 46% от общего количества туристов. На Западном побережье Крыма – 21,5%, на Восточном побережье Крыма – 18%, в Крымском предгорье – 14,5%.

Средняя загрузка работающих санаториев и отелей в июле составила 64,6%, отмечают крымские чиновники.

«За январь-июль 2017 года 48% отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47% – паромной переправой и 5% – на автомобильном транспорте через пункты пропуска «Армянск» (контролируемый российской стороной пункт пропуска на админгранице с Крымом напротив КПВВ «Каланчак» – КР) и «Чонгар», – сказано в сообщении.

В июле украинские пограничники сообщали о снижении пассажиро-транспортного потока через админграницу с аннексированным Крымом.

По данным Федерального агентства России по туризму, аннексированный Крым в январе-июне 2017 года посетило на 4% меньше туристов, чем за аналогичный период в 2016 году – 1 млн 503 тысяч человек.

Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также высокую стоимость перевозки и неблагоприятную погоду.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».