Суд в Крыму арестовал задержанного накануне жителя Советского района – активист

Подконтрольный Кремлю Советский районный суд 3 августа отправил под арест задержанного накануне жителя села Учь-Къую (Восточное) Мамета Куркчи. Таким образом он будет находиться под стражей до 21 сентября. Об этом Крым.Реалии сообщил активист крымскотатарского движения Нариман Джелял.

«Заседание было в открытом режиме, присутствовали местные активисты, как группа поддержки, и родные. До 21 сентября он будет находиться под арестом. Теперь будет проходить следствие», – рассказал Джелял.

Накануне адвокат Джемиль Темишев сообщил Крым.Реалии, что Куркчи обвиняют в незаконном обороте наркотических средств.

2 августа в Советском районе Крыма в доме у жителя села Учь-Къую (Восточное) Мамета Куркчи прошел обыск. Сообщалось, что у крымчанина изъяли телефон и доставили в местное РОВД.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».