Россия в Комитете ООН утверждает, что крымские суды становятся на сторону граждан

Суды в аннексированном Крыму и Севастополе «в большинстве случаев удовлетворяют иски крымчан по административным и гражданским делам». Об этом заявил представитель Верховного суда России, член российской делегации Богдан Зимненко, выступая 4 августа на сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации в Женеве.

«В 63% случаях (административных исков – КР) решения судов были приняты в пользу граждан. По гражданским делам – удовлетворены исковые заявления в 92% случаях. То есть права любого лица, которое обращается в суд за защитой своих гражданских прав, защищались, принимались соответствующие судебные решения. А иски к государственным органам удовлетворялись почти в 70-71% случаях по гражданским делам», – отметил Зимненко.

Он добавил, что в Севастополе по административным делам были удовлетворены 75% исковых заявлений, а по гражданским делам – 92%.

В Женеве с 3 по 4 августа в рамках 93 сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации проходит рассмотрение официального и альтернативных докладов России о выполнении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Накануне, 3 августа, руководитель Федерального агентства по делам национальностей России и глава российской делегации в Комитете ООН по ликвидации расовой дискриминации Игорь Баринов представил официальный доклад.

Украинские правозащитники назвали этот отчет попыткой оправдать дискриминационную политику России, в частности в аннексированном Крыму, и призваны создать позитивное впечатление о действиях российских властей.

Украинские и российские правозащитники подготовили и презентовали альтернативный отчет «Расизм, дискриминация и борьба с «экстремизмом» в современной России и на подконтрольных ей территориях». В нем проанализированы, в частности, случаи преследования этнических украинцев и представителей крымскотатарского народа после аннексией Крыма в 2014 году.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».