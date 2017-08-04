Посол Украины в Германии: поездка в Крым грозит немецкой группе Scooter «болезненными последствиями»

Поездка немецкой группы Scooter в аннексированный Крым незаконна и грозит музыкантам «болезненными последствиями» в случае начала украинской прокуратурой уголовного производства по этому факту. Об этом в Twitter написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Scooter уже незаконно в Крыму, несмотря на наши предупреждения! Жаль... Если включится прокуратура Украины, то уголовное дело будет иметь для Бакстера болезненные последствия», – написал дипломат.

В конце июня Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером немецкой группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в аннексированном Крыму.

Несмотря на это музыканты Scooter прибыли в ночь на 4 августа аннексированный Крым, чтобы выступить на музыкальном фестивале ZBFest в Балаклаве.

17 июня секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник заявил, что немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву.

За планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты «становятся на сторону Путина», выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале «исключительно музыкальное событие».

На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор – компания «Золотая Балка».

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.